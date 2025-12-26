Президент Володимир Зеленський заявив, що на житлових будинках у Білорусі встановлюють обладнання, яке допомагає наводити дрони-камікадзе Shahed для атак на об’єкти в західних регіонах України. Про це він повідомив у пʼятницю, 26 грудня, за підсумками засідання Ставки.

За словами Зеленського, відповідні системи розміщують поблизу українсько-білоруського кордону. Йдеться про антени та інше технічне обладнання, яке допомагає коригувати удари по українській території.

«За даними нашої розвідки, обладнання, яке використовується для ударів проти України, розташоване в населених пунктах Білорусі поруч із кордоном, зокрема на житлових будинках. Фактично на дахах звичайних п’ятиповерхівок розміщені антени та інше обладнання, яке допомагає наводити Shahed на об’єкти в наших західних регіонах», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що використання цивільної інфраструктури у воєнних цілях є проявом зневаги до людських життів. Україна планує поінформувати міжнародних партнерів і готувати спільні кроки реагування.

Водночас фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов написав на своїй сторінці у фейсбуці, що хоча дрони заходять у повітряний простір України з території Росії, їхнє управління здійснюється саме з Білорусі. За його словами, серія атак останніх днів була спрямована на залізничну інфраструктуру, яка є ключовою логістичною ланкою між Україною та Польщею.

Окрім цього, на Ставці Головнокомандувача детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру їх постачання у війська.

«Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Я доручив першому віцепрем’єр-міністру разом із міністром оборони та командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу, щоб більше підрозділів отримували необхідну кількість дронів», – додав президент.