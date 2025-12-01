У понеділок, 1 грудня, Протиповітряна оборона вперше виявила на збитому російському безпілотнику Shahed бортове озброєння у вигляди ракеті класу «повітря-повітря». Про це в телеграмі повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Сьогодні вперше на “шахеді” була виявлена ракета класу “повітря-повітря” Р-60. Ця комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за “шахедами”», – написав Бескрестнов.

Збитий «шахед» з ракетою (Фото Сергія Бескрестнова)

Волонтер, блогер Сергій Стерненко повідомив, що «шахед», який ніс на собі авіаракету Р-60, збили бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis. Він також оприлюднив відео ураження ворожої цілі.

Портал «Мілітарний» зазначає, що Р-60 – це ракета ближнього радіуса дії з інфрачервоною головкою самонаведення, яка не потребує роботи РЛС для захоплення цілі. Надзвукова ракета призначена для ураження вертольотів і літаків тактичної авіації на малих дистанціях.

Сили оборони продовжують аналізувати уламки збитої цілі, а також з’ясовують маршрут польоту та специфіку застосування ракети на дроні.