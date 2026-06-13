морський термінал атакували у Темрюкському районі Краснодарського краю

У ніч на суботу, 13 червня, Темрюкський район Краснодарського краю Росії зазнав атаки безпілотників, внаслідок якої на території місцевого морського терміналу виникла пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор Краснодарського краю Вєнєамін Кондратьєв.

За словами губернатора, після ударів дронів на об’єкті сталося займання, яке призвело до серйозних наслідків. У результаті атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення, їхній стан уточнюється.

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«Цієї ночі українські БпЛА атакували Темрюкський район. Внаслідок падіння уламків безпілотників сталося займання на морському терміналі. На жаль, одна людина загинула. Висловлюю найщиріші співчуття сім'ї загиблого. Також за попередньою інформацією, постраждали ще троє людей – зараз їм надають допомогу», – йдеться у дописі.

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До гасіння пожежі та ліквідації наслідків залучили значні сили рятувальників – 96 людей та понад 30 одиниць техніки, включно з підрозділами МНС Росії.

Наразі тривають роботи з ліквідації загоряння.

Нагадаємо, у ніч на пʼятницю, 12 червня, дрони завдали ударів по обʼєктах у тимчасово окупованому Криму, а також регіонах Росії. Внаслідок дронової атаки зафіксували пожежі на ТЕЦ у Криму та хімічних заводах у Росії.