Наслідки атаки на хімічний завод у Нижньокамську

У ніч на пʼятницю, 12 червня, дрони завдали ударів по обʼєктах у тимчасово окупованому Криму, а також регіонах Росії. Внаслідок дронової атаки зафіксували пожежі на ТЕЦ у Криму та хімічних заводах у Росії.

У місцевих телеграм-каналах очевидці писали про вибухи у кримському Сімферополі та Сімферопольському районі. Перші вибухи місцеві мешканці почули близько 00:20. Згодом очевидці поширили фото, на яких видно загоряння поблизу місцевої ТЕЦ.

Крім того, зранку дрони атакували місто Тольятті у Самарській області Росії. За даними очевидців, у в районі місцевого хімічного заводу пролунали вибухи. Згодом у мережі зʼявилися фото і відео, на яких видно кілька стовпів диму з місця розташування заводу «Тольяттікаучук».

Зазначимо, «Тольяттікаучук» – нафтохімічний завод, який спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку. Також підприємство виробляє хімічні компоненти, необхідні для виготовлення шин та гумотехнічних виробів.

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Також вибухи пролунали в районі хімзаводу у Нижньокамску в республіці Татарстан, за понад 1000 км від кордону з Україною. Очевидці поширили фото і відео, на яких видно кілька пожеж на території заводу «Ніжнєкамскнєфтєхім».

Додамо, завод є одним із найбільших хімічних виробництв Росії у нафтохімічній сфері. За даними моніторів, на заводі уражена установка АВТ-8, яка відповідає за первинну переробку нафти.

За даними очевидців, російська ППО, намагаючись збити дрони, влучила у багатоповерхівку. Там зайнялася пожежа на верхніх поверхах.

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Нагадаємо, у ніч на 10 червня внаслідок дронових та ракетних атак загорілися НПЗ й оборонний завод. Зокрема, у Чувашії ракета FP-5 «Фламінго» вдарила по заводу «ВНІІР Прогрес».