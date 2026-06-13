МЗС України прокоментувало заяви про біолабораторії в країні

Міністерство закордонних справ прокоментувало заяви директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард щодо біолабораторій в Україні, роботу яких нібито фінансували американці. Коментар щодо заяв Габбард опублікували у суботу, 13 червня, у телеграм-каналі МЗС України.

«Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголосило, що Україна та США протягом багатьох років співпрацюють у галузі біологічної безпеки. При цьому співпраця стосується виключно епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту й спрямована на зміцнення системи громадського здоров'я. У відомстві наголосили, що йдеться про виключно цивільну діяльність, що здійснюється відповідно до міжнародних стандартів і практик у галузі охорони здоров'я та не пов'язана з військовою сферою.

Також у МЗС зазначили, що лабораторні установи, залучені до програм міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими та референс-лабораторіями у сфері громадського здоров'я, ветеринарної медицини та наукових досліджень.

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Зовнішньополітичне відомство звернуло увагу, що заяви про нібито біолабораторії в Україні активно та систематично поширює Росія з метою пропаганди. Проте жодних підтверджень цим заявам немає, крім того, вони були неодноразово спростовані.

У 2022 році на вимогу російської сторони були здійснені консультації за участі держав-учасниць КБТЗ, під час яких Україна надала всю інформацію про відповідні програми співробітництва, їхні цілі та механізми реалізації.

«За результатами консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які б підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження», – наголосило МЗС.

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Нагадаємо, 12 червня директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард оприлюднила заяви, у яких стверджується, що уряд США нібито протягом тривалого часу фінансував понад 120 «біолабораторій», зокрема на території України. Заявлялося, що йдеться про лабораторії, де проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема потенційно небезпечних. Проте оприлюднена мапа має фактичні неточності – зокрема, некоректно вказано розташування Києва або Київської області, а одну з позначених локацій підписано як «Чернів».

Зауважимо, що Тулсі Габбард після 30 червня 2026 року йде у відставку. Своє рішення вона пояснила важкою хворобою чоловіка.

Тулсі Габбард відома проросійськими заявами. Зокрема, вона виправдовувала повномасштабну війну Росії проти України нібито багаторічними провокаціями та заявляла, що еліта США «руками українців хоче вбити якомога більше росіян».