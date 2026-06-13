Тулсі Габбард оприлюднила дані про «біолабораторії» на тлі очікуваної відставки

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард на тлі очікуваної відставки у п’ятницю, 12 червня, оприлюднила заяви, у яких стверджується, що уряд США нібито протягом тривалого часу фінансував понад 120 «біолабораторій», зокрема на території України.

У заяві Габбард йдеться, що серед таких об’єктів є лабораторії, де проводяться дослідження біологічних патогенів, у тому числі потенційно небезпечних. Також стверджується, що ці об’єкти в Україні можуть перебувати під загрозою через тривалі бойові дії внаслідок російсько-української війни.

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Окремо в матеріалах, оприлюднених її офісом, зазначається, що американська розвідка раніше нібито попереджала про можливе зберігання небезпечних патогенів в одній із лабораторій, яка фінансувалася США в Україні. Водночас у представленій «мапі» були допущені фактичні неточності – зокрема некоректно вказано розташування Києва або Київської області, а одна з позначених локацій була підписана як «Чернів».

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Мапа «біолабораторій»

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що таким чином Габбард фактично сприяла поширенню російської інформаційної операції. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер також розкритикував ці заяви, зазначивши, що вона використала можливість для просування власних теорій змови.

Подібні твердження вона висловлювала і раніше, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли заявляла про нібито існування біолабораторій, що фінансуються США в Україні. Тоді як у документах Пентагону йшлося про інше – про співпрацю з Україною у сфері біобезпеки, зокрема щодо виявлення та діагностики біологічних загроз і зменшення ризиків, пов’язаних із патогенами. Програми співпраці США з українськими лабораторіями, медичними та ветеринарними установами реалізовуються ще з 2005 року.

У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляв, що Габбард уже на той час кілька років працювала на іноземну аудиторію за гроші Росії, поширюючи тези кремлівської пропаганди.