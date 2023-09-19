Агітаторці загрожує до 5 років позбавлення волі

На Закарпатті СБУ викрила жінку, яка поширювала фейки про «біолабораторії» та «нацизм» в Україні. За даними слідства, до злочину причетна мешканка Берегівського району. Про це повідомили в СБУ Закарпатської області.

На своїй сторінці у Facebook жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів. Агітаторка поширювала дописи, в яких дії керівництва РФ визнавалися правомірними. Крім цього, репостила російську пропаганду, зокрема, фейки про «біолабораторії» та цинічну брехню про «нацизм в Україні».

«Жінка винила наших захисників у "обстрілах російськомовного населення". У жертвах збройної агресії РФ проти України агітаторка звинувачувала США та НАТО», – повідомили деталі в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантки, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили агітаторці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скерували до суду. Агітаторці загрожує до 5 років позбавлення волі.