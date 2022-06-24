28-річний чоловік перебуває у Львові, він приїхав сюди зі сходу України

СБУ затримала 28-річного зрадника, який приїхав до Львова зі сходу країни і підтримував злочини Росії проти України. Його судитимуть за виправдовування аргесії РФ.

Як повідомило управління СБУ Львівщини 24 червня, чоловік відкрито підтримував збройну агресію Росії. У заборонених в Україні соцмережах, він прославляв злочини армії РФ, поширював антиукраїнські дописи та заклики приєднуватись українцям до окупаційної влади країни-агресорки.

Діяльність зловмисника підтверджена особистим листування в месенджерах.

У прес-службі СБУ Львівщини ZAXID.NET уточнили, що 28-річний чоловік перебуває у Львові, він приїхав сюди зі сходу України.

За однією із статей ККУ(ст.436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) слідчі уже завершили досудове розслідування, справу скеровують в суд.

Також триває досудове розслідування для притягнення його до відповідальності й за іншими статтями кримінального кодексу за злочини проти основ національної безпеки України.