У Львові затримали зрадника, який виправдовував агресію РФ
28-річний чоловік приїхав зі сходу України
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СБУ затримала 28-річного зрадника, який приїхав до Львова зі сходу країни і підтримував злочини Росії проти України. Його судитимуть за виправдовування аргесії РФ.
Як повідомило управління СБУ Львівщини 24 червня, чоловік відкрито підтримував збройну агресію Росії. У заборонених в Україні соцмережах, він прославляв злочини армії РФ, поширював антиукраїнські дописи та заклики приєднуватись українцям до окупаційної влади країни-агресорки.
Діяльність зловмисника підтверджена особистим листування в месенджерах.
У прес-службі СБУ Львівщини ZAXID.NET уточнили, що 28-річний чоловік перебуває у Львові, він приїхав сюди зі сходу України.
За однією із статей ККУ(ст.436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) слідчі уже завершили досудове розслідування, справу скеровують в суд.
Також триває досудове розслідування для притягнення його до відповідальності й за іншими статтями кримінального кодексу за злочини проти основ національної безпеки України.
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