СБУ затримала агента російських спецслужб на Львівщині
Українцю повідомили про підозру в держзраді
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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На Львівщині СБУ затримала українця, що виконував накази ворожих спецслужб, та запобігла передачі важливої розвідувальної інформації. Про це СБУ Львівщини повідомила 9 травня.
Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі.
Контррозвідники СБУ завадили йому передати важливу інформації ворогу.
Наразі українцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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