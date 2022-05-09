3 травня росіяни завдали ракетних ударів у кількох районах Львова

Львівська СБУ затримала чотирьох чоловіків, які знімали на відео ракетні удари, які росіяни завдали по Львову 3 травня. Затримані поширили відео прильотів ракет у відкритих Telegram-каналах, після чого вони розлетілись по соцмережах.

На опублікованому у понеділок, 9 травня, СБУ відео затримані чоловіки розповіли, що 3 травня, коли росіяни завдали ракетних ударів у кількох районах Львова, вони зняли вибухи на відео та поширили у Telegram-каналах. Після цього це відео розлетілося різними соцмережами.

«3 травня я став свідком прильоту ракети у місто Львів. Я зняв це на свій телефон та виклав у Telegram-канал. Я розумію, що цього не можна робити, що це може призвести до шкоди», – розповів один із затриманих.

Затримані у вчиненому розкаялись та зобов’язались більше не знімати на відео ракетні удари. Зараз чоловіки перебувають у фільтраційних пунктах СБУ.

«Така недобросовісна діяльність надає ворогу можливість проаналізувати здійснені обстріли та провести аналіз ураження об’єктів», – зазначають у СБУ.

СБУ вчергове закликає не поширювати інформацію про авіаудари чи ракетні обстріли. Натомість їх можна надсилати правоохоронцям.