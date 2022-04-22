Один із затриманих чоловіків, який знімав та поширював відео з ракетним обстрілом Львова

Львівська СБУ затримала кількох людей, які під час останнього ракетного обстрілу Львова, знімали на камеру політ ракети, місце їх потрапляння на вибухи. Усі – затримані. Один з чоловіків-операторів вже встиг записати нове відео, щоправда з вибаченнями та пообіцяв так більше не робити. СБУ опублікувала це відео-вибачення у п'ятницю, 22 квітня.

Після ракетного обстрілу Львова 18 квітня, СБУ виявила у різних соцмережах багато відео на яких зафіксовані моменти потрапляння ракет. «Спецслужба оперативно виявила велику кількість "відеооператорів", які викладали відео з моментами авіаударів в соціальні мережі. Згодом ми завітали до них в гості», – написала СБУ.

Про яку кількість виявлених порушників йдеться – невідомо, також не повідомляється чи затримані львів'яни чи ні. Один із затриманих записав нове відео, в якому щиро кається та обіцяє більше не знімати ракети на відео.

«Став свідком 18.04 ракетного удару по Львову. Пішов зафіксував на відео. Не обдумуючи перекинув кільком друзям по вайберу. В чому каюся і вибачаюся, більше такого не повториться», – сказав затриманий на відео.

СБУ вчергове попереджає, що знімати у прямому ефірі та поширювати інформацію про авіаудари чи ракетні обстріли – заборонені. За такі вчинки є покарання.

«Зараз "блогери" знаходяться на фільтраційних пунктах та роздумують над своїми вчинками, а деякі з них вже щиро каються в здійсненому», – додала СБУ.