В ЗСУ пояснили, що заборонено публікувати та фотографувати під час війни
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало інформацію, яка стосується журналістів, блогерів, а також усіх, хто фотографує війну чи пише про військові дії. Відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ Генерала Валерія Залужного, у воєнний час засобам масової інформації категорично заборонено висвітлювати:
- найменування частин та підрозділів, а також їхнє розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання;
- умовні позначки обʼєктів,
а також заборонено висвітлювати будь-яку інформацію про:
- операції, які проводять або планують;
- систему охорони та оборони військових частин;
- наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
- порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);
- збір розвідувальних даних;
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- військові частини та їх тактику, методи дій;
- унікальні операції та спосіб їх виконання;
- ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- відкладені або скасовані операції;
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
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