Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало інформацію, яка стосується журналістів, блогерів, а також усіх, хто фотографує війну чи пише про військові дії. Відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ Генерала Валерія Залужного, у воєнний час засобам масової інформації категорично заборонено висвітлювати:

найменування частин та підрозділів, а також їхнє розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання;

умовні позначки обʼєктів,

а також заборонено висвітлювати будь-яку інформацію про:

операції, які проводять або планують;

систему охорони та оборони військових частин;

наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їх тактику, методи дій;

унікальні операції та спосіб їх виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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