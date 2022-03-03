В Україні запустили безкоштовне інтернет-радіо з новинами про війну
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Безкоштовне інтернет-радіо radioplayer.ua розпочало мовлення 2 березня
У середу, 2 березня, в Україні запрацювало безкоштовне інтернет-радіо radioplayer.ua з єдиними новинами про події, які відбуваються у зв’язку з військовим вторгненням Росії. Зокрема, радіо можна слухати в разі відсутності телевізійного сигналу.
До марафону єдиних новин приєдналось цифрове радіо radioplayer.ua. Усі, хто не має доступу або в кого зник телевізійний сигнал, можуть отримувати оперативні новини через інтернет-радіо.
Єдині новини транслюються на radioplayer.ua без тарифікації мобільних операторів.
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