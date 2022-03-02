Російська служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій «Роскомнадзор» заблокувала сайти МОЗ та прикордонної служби України та кілька десятків українських видань. Про це свідчить реєстр блокувань, який веде правозахисна організація «Роскомсвобода».

Зокрема, серед заблокованих – сайти ТСН, 24 канал, «Сегодня», ZАXID.NET, «Дзеркало тижня», «Укрінформ», Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua, Delo.ua, «Громадське» та деякі інші . Рішення про блокування було прийняте ще 24 лютого, дата першого блокування – 1 березня.

Нагадаємо, що вчора близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по телевежі у Києві. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули, трансляція телеканалів зникла на годину.