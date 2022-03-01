Російські війська нанесли удар по Київській телевежі

Росіяни завдали авіаудару по телевежі у Києві у вівторок, 1 березня, близько 17:00, про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Станом на 18:00 внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, повідомили у ДСНС.

«Щойно путінські нацисти завдали удару по Київській телевежі», – написав Геращенко у Telegram.

Two Russian missiles were launched at the Kyiv TV tower. Lukashenka made the assault on Kyiv possible. He provided Putin with infrastructure and land to attack Ukraine. He shares full responsibility with Putin. pic.twitter.com/0nhdz7z1eW — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 1, 2022

У МВС повідомили, що телеканали не працюватимуть деякий час. «УВАГА! Попадання в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час, канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів», – йдеться у повідомленні в Telegram.

Антон Геращенко опублікував у Telegram відео, на якому видно тіла чотирьох мертвих людей біля телевежі. За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі загинуло 5 людей та 5 людей постраждало.

Станом на 18:10 вдалося відновити мовлення таких телеканалів: UA Перший, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Інтер, Україна 24.

Київська телевежа збудована майже 50 років тому. Це металева просторова ґратована споруда висотою 380 метрів. Це найвища решітчаста вільностояча конструкція світу та найвища споруда України.

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