Росіяни завдали авіаудару по телевежі у Києві у вівторок, 1 березня, близько 17:00, про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Станом на 18:00 внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, повідомили у ДСНС.

«Щойно путінські нацисти завдали удару по Київській телевежі», – написав Геращенко у Telegram.

Two Russian missiles were launched at the Kyiv TV tower. Lukashenka made the assault on Kyiv possible. He provided Putin with infrastructure and land to attack Ukraine. He shares full responsibility with Putin. pic.twitter.com/0nhdz7z1eW