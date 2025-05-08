Міська рада надала сфальсифіковані та недостовірні дані

Тернопіль не отримає статусу «прозорого міста» за 2024 рік через те, що працівники міської ради під час проходження опитування фальсифікували та надавали недостовірну інформацію – публікували на сайті мерії новини про неіснуючі події. Рішення виключити Тернопіль із рейтингу прийняли координатори програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. У своє виправдання заступник міського голови Іван Хімейчук зазначив, що помилки зробили працівники і, що з ними вже провели нараду і вказали на недопущення подібних помилок в майбутньому.

Про те, що Тернопіль вперше в історії оцінювання програми «Прозорі міста» не отримає статусу та місця в Рейтингу прозорості повідомила 8 травня аналітична команда проєкту Transparency International Ukraine. Причина – свідома підміна публікацій на офіційному сайті Тернопільської міськради та надання неправдивої інформації у відповідь на лист організації.

Під час підготовки двох окремих досліджень аналітики виявили, що в офіційних відповідях Тернопільська міська рада надала посилання на фейкові новини з їхнього сайту.

«Зокрема, в опитувальнику для Рейтингу Open Data Pulse міська рада надала посилання на фейкову новину про проведення хакатону, якого насправді не було. В опитувальнику для Рейтингу прозорості 100 міст – підмінила новини про дозвілля літніх людей публікаціями про навчання посадовців», – йдеться в повідомленні програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine.



Заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок зазначила, що вони виявили це порушення детального аналізу наданих посилань міською радою.

«В ході перевірки ми виявили, що Тернопільська міська рада, традиційне місто-лідер нашого рейтингу, оприлюднило на сайті інформацію про неіснуючий хакатон з відкритих даних. Глибша перевірка показала, що спершу на сайті була інформація про заходи для літніх людей. Але заради отримання 0,5 балів рейтингу ця новина була замінена на нову, вигадану. Згодом ми дізнались, що така підміна інформації на офіційному джерелі інформації міськради не є поодинокою», – розповіла Анастасія Мазурок. ️

Представники програми «Прозорі міста» звернулися до Тернопільської міської ради, щоб вони пояснили чому підміняли новини на сайті. У відповідь на запит заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук визнав «неналежний контроль» та «подання некоректних посилань», однак не зізнався у фальсифікаціях.

«Посадовці не провели повноцінного внутрішнього розслідування, не визначили винних і не запропонували заходів для недопущення таких порушень у майбутньому. Обмежилися “нарадою” та вказівками “дотримуватись трудової дисципліни”», – додали в Transparency International Ukraine.

Також аналітики програми зазначили, що такі ситуації неприпустимі. Надання недостовірної інформації в офіційних джерелах порушують чинне законодавство, етичні норми публічного врядування та дискредитують саму ідею публічної звітності.

«Верховна рада має нарешті ухвалити законодавство, яке забезпечить належний і домірний нагляд за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування. На жаль, Тернопільська міська рада проявила себе як доволі квола інституція і її дії радше можна пояснити усвідомленим (політичним?) рішенням підтримувати фальсифікації задля високих позицій у дослідженнях», – додали в Transparency International Ukraine.

Додамо, що презентація результатів Рейтингу прозорості 2024 відбудеться 19 травня. У 2024 році Тернопіль отримав досить високі бали у рейтингу прозорості за підсумками 2023 року. Місто відзначили у сфері інформації про роботу органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація якої становить понад 96,2%; у сфері електронних інструментів, рівень реалізації яких склав понад 75%. Також високі бали місто отримало і за 2022 рік.

Transparency International Ukraine започаткувала програму «Прозорі міста» у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити найкращі практики прозорості та підзвітності.