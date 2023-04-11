Львів продовжує тримати планку прозорості для мешканців

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» від Transparency International Ukraine оприлюднила рейтинг прозорості міських рад під час війни. До трійки «прозорих міст» увійшли Дніпро, Львів та Мукачево.

«Частково прозорими» визнано 10 міст: Вінницю, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород і Чернівці. Водночас Дрогобич на Львівщині, що очолював рейтинг прозорості міст у 2019 і 2020 році, цьогоріч отримав статус «непрозоре місто».

Додамо, що Львів посідав друге місце у рейтингу прозорості міст у 2018, 2021 і 2022 роках.

У Transparency International Ukraine зазначають, що цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст замість 100, як було у попередніх рейтингах. Також застосували нові адаптивні критерії, що, зокрема, стосуються, організації роботи міських рад, публікації інформації на офіційних ресурсах, доступу до даних щодо земельних питань та житлових питань, комунального майна, соціальної сфери тощо. Фахівці окремо розробили критерії, що стосуються роботи міських рад в умовах воєнного стану. Ідеться про аналіз їхньої діяльності щодо створення можливостей для ВПО та релокованого бізнесу, оприлюднення інформації про гуманітарну допомогу, а також критерії її розподілу, розташування укриттів цивільного захисту населення тощо.

Ззамість балів цьогоріч містам надавали статуси – «прозоре», «частково прозоре» і «непрозоре».

У дослідженні зазначається, що війна в Україні вплинула на доступ до публічної інформації – за вимогами безпеки, міста обмежували доступ до деяких даних та сторінок.

У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5%. При цьому вимоги українського законодавства – на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов’язкових законодавчих вимог.

«Низький рівень прозорості окремих міст не завжди свідчить про їх недоброчесність чи наявність корупційних ризиків. На це могла вплинути низка чинників, пов’язаних з обмеженнями воєнного часу. Після запровадження воєнного стану сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала», – кажуть автори дослідження.

Також програма «Transparent cities/Прозорі міста» сформувала перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни, і які показали свою ефективність. Ідеться про публікацію інформації про укриття та інформації для ВПО, електронну подачу заяв на житло, електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси, підтримку релокованих бізнесів, звітування про розподілену гуманітарну допомогу тощо.

TІ Ukraine започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності. Програма щорічно формує Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. За п’ять років середній показник прозорості міст підвищився на 62,2%. За результатами рейтингування експерти програми надають рекомендації та консультують міські ради щодо впровадження кращих практик прозорості та підзвітності місцевої влади.

Дослідження відбулося за фінансової підтримки Європейського Союзу.