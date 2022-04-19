До рейтингу увійшли міста, взірцеві у сфері публікації даних, наданні онлайн-послуг, роботи з геопорталом

Команда «Transparent cities/Прозорі міста» оприлюднила статистику дослідження українських міст за 2021 рік. Львів посів друге місце у рейтингу прозорості з-поміж 100 інших українських міст та четверте з 50 – за звітністю.

У першу десятку за рейтингом прозорості увійшли такі міста:

Маріуполь (91 бал)

Львів (85,49)

Дніпро (84,2)

Дрогобич (83,16)

Мукачево (81,3)

Тернопіль (79,6)

Вінниця (78,9)

Покров (78,6)

Кам’янське (78)

Хмельницький (76,2)

«Результати демонструють, що міста ухвалили важливі рішення щодо публікації даних, бюджету, електронної демократії, стратегій розвитку та регуляторної політики. А головне – виконали не лише вимоги законодавства, а ініціювали створення додаткових послуг та сервісів для комфорту своїх мешканців. Результат цих зусиль – безпрецедентний за всю історію програми «Прозорі міста/Transparent cities» рівень відкритості міст», – пояснили керівники програми.

У рейтингу підзвітності, за критеріями якої аналізували 50 українських міст, Львів посів четверту сходинку. Топ-5 виглядає так: Маріуполь, Дніпро, Тернопіль, Львів, Бахмут.

Шкала прозорості та підзвітності українських міст за 2021 рік (для збільшення зображення клікніть по ньому)

«Прозорість та підзвітність — це не тільки те, що допомагає містам розвиватись у мирний час. Це ті фактори, які допомагають долати кризи ефективніше. Стрімкий розвиток місцевого самоврядування дозволяє успішно давати відсіч ворогу», – наголосили у КУ «Інститут міста».

Детальніше ознайомитися з дослідженням можна за посиланням.