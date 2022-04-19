Львів посів друге місце у рейтингу прозорості серед 100 українських міст
У рейтингу підзвітності Львів на четвертому місці
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Команда «Transparent cities/Прозорі міста» оприлюднила статистику дослідження українських міст за 2021 рік. Львів посів друге місце у рейтингу прозорості з-поміж 100 інших українських міст та четверте з 50 – за звітністю.
У першу десятку за рейтингом прозорості увійшли такі міста:
- Маріуполь (91 бал)
- Львів (85,49)
- Дніпро (84,2)
- Дрогобич (83,16)
- Мукачево (81,3)
- Тернопіль (79,6)
- Вінниця (78,9)
- Покров (78,6)
- Кам’янське (78)
- Хмельницький (76,2)
«Результати демонструють, що міста ухвалили важливі рішення щодо публікації даних, бюджету, електронної демократії, стратегій розвитку та регуляторної політики. А головне – виконали не лише вимоги законодавства, а ініціювали створення додаткових послуг та сервісів для комфорту своїх мешканців. Результат цих зусиль – безпрецедентний за всю історію програми «Прозорі міста/Transparent cities» рівень відкритості міст», – пояснили керівники програми.
У рейтингу підзвітності, за критеріями якої аналізували 50 українських міст, Львів посів четверту сходинку. Топ-5 виглядає так: Маріуполь, Дніпро, Тернопіль, Львів, Бахмут.
Шкала прозорості та підзвітності українських міст за 2021 рік (для збільшення зображення клікніть по ньому)
«Прозорість та підзвітність — це не тільки те, що допомагає містам розвиватись у мирний час. Це ті фактори, які допомагають долати кризи ефективніше. Стрімкий розвиток місцевого самоврядування дозволяє успішно давати відсіч ворогу», – наголосили у КУ «Інститут міста».
Детальніше ознайомитися з дослідженням можна за посиланням.
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