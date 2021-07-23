Славська ОТГ після невеликої перерви знову очолила рейтинг найзаможніших ОТГ

Департамент фінансів Львівської облдержадміністрації оприлюднив рейтинг громад області за бюджетними показниками. Очолила рейтинг Славська територіальна громада, дещо перегнавши Львівську ТГ.

Фахівці фінансового департаменту ЛОДА проаналізували бюджети усіх 73 територіальних громад Львівщини за 9 показниками: динаміка доходів загального фонду бюджету; індекс податкоспроможності; рівень дотаційності; видатки на 1 мешканця; власні надходження на 1 мешканця; видатки розвиту на 1 мешканця; частка видатків на утримання апарату управління до надходжень податків і зборів; видатки заробітної плати; відношення дефіциту до видатків на оплату праці.

За даними аналізу рейтинг очолює Славська ОТГ, на другому місці – Львівська громада. Обидві громади є лідерами за вісьмома показниками рейтингу. За ними розмістилися Пустомитівська, Солонківська, Мурованська, Стрийська, Зимноводівська, Підберізцівська та Червоноградська територіальні громади, які ділять 8 і 9 місце, а замикає десятку – Жовтанецька ОТГ.

Рейтинг ОТГ Львівської області склали на основі 9 фінансових показників за перше півріччя 2021 року

Натомість Журавненська Стрілківська, Добромильська територіальні громади опинилась у в кінці рейтингу.

У Славській громаді дохід загального фонду бюджету за перші півроку становив 162,2 млн грн, у Пустомитівській – 131,9 млн грн, а у Львівській – 120 млн грн. Водночас найбільші видатки бюджету на одного мешканця також у Славській ОТГ і становить 8,9 тис. грн, у Львівській ТГ – 5,9 тис. грн і у Пустомитській – 5,9 тис. грн.

Рейтинг за показниками бюджетів об'єднаних громад, пояснюють у департаменті фінансів ЛОДА, свідчить про вміння громад не тільки багато заробляти, але і раціонально витрачати свої гроші.

«Це свідчить про те, що у цих громад краща дохідна база, оптимізовані видатки і є більше ресурсів з розрахунку на одного мешканця. Тобто вони краще використовують свій ресурс і збирають більше податків і зборів. Це говорить про те, що вони живуть краще. Але попри те вони раціональніше використовують видаткову частину. Вони не розкидаються грошима, не утримують трьох учнів в одному класі, а навчають 15-20 дітей», – прокоментувала ZAXID.NET бюджетний рейтинг громад заступниця директора департаменту фінансів ЛОДА Світлана Наконечна.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року ЛОДА опублікувала рейтинг громад за економічною спроможністю – він перегукується за рейтингом бюджетів за деякими показниками. Цей перелік несподівано очолила Червоноградська ОТГ, яка у нинішньому рейтингу зайняла аж 9 місце. Раніше першу позицію у рейтингу ОТГ за економічною спроможністю постійно займала Славська громада.

Високі показники Славської ОТГ, до складу якої входить селище Славське та сім навколишніх сіл, пояснюються тим, що головним платником податків до бюджету громади є одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні ОККО. Її власником є концерн «Галнафтогаз», що належить львівському бізнесменові Віталію Антонову, який має намір збудувати на території ОТГ новий гірськолижний курорт.