Рейтинг найбагатших ОТГ очолила Червоноградська міська громада

Львівська ОДА оприлюднила рейтинг усіх 73 об’єднаних територіальних громад області, сформований на основі фінансових показників їх діяльності у першому кварталі 2021 року. Рейтинг зазнав змін, порівняно з минулорічним, оскільки унаслідок реформи з початку цього року в області почали діяти нові громади. Перше місце в новому рейтингу зайняла Червоноградська ОТГ, а останнє – Добросинсько-Магерівська. Раніше у рейтингу лідирувала Славська ОТГ.

Відповідно до нового рейтингу, який склав департамент фінансів ЛОДА, до першої десятки за основними фінансовими показниками увійшли Червоноградська, Львівська, Славська, Стрийська, Пустомитівська, Сокільницька, Кам’янка-Бузька, Солонківська, Бродівська та Золочівська територіальні громади.

Рейтинг фінансової спроможності 73 громад Львівщини за підсумками першого кварталу 2021 року

До уваги бралися такі показники їх діяльності – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом і з розрахунку на одного мешканця, а також рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.

Останні місця у рейтингу посіли Козівська, Стрілківська, Боринська, Добромильська та Добросинсько-Магерівська територіальні громади.

Для порівняння, найбільші доходи (податки і збори на одного мешканця) у Славській ОТГ – понад 4 тис. грн, Сокільницькій – 3, 7 тис. грн та Підберізцівській – 2,6 тис. грн, а найменші – у Боринській – 312 грн, Стрілківській – 330 грн та Бісковицькій ОТГ – 380 грн.

Найбільші видатки розвитку в розрахунку на одного мешканця у Мурованській ОТГ – майже 600 грн, Червоноградській ОТГ – 560 грн, Львівській ОТГ – понад 460 грн, Солонківській – понад 380 грн та Славській ОТГ – 350 грн. У той час у Боринській, Козівській, Поморянській та Заболотцівській громадах цей показник дорівнює нулю.

Найбільша частка видатків на утримання апарату управління в розрахунку на одного мешканця у Сокільницькій ОТГ – 552 грн, Мурованській – 448 грн та Підберізцівській – 417 грн. У той час найменші видатки на утримання чиновників у Поморянській – 83 грн, Золочівській – 105 грн та Сокальській –107 тис. грн.

У 26 із 73 громад був дефіцит коштів на оплату праці бюджетників.

«Слід зауважити, що цей рейтинг є початковим або відправною точкою для проведення подальшого ґрунтовнішого фінансового аналізу, адже окремі показники більш об’єктивно відображають ситуацію лише після закінчення бюджетного року. Також до перелічених рейтингових показників впродовж року додаватимемо ще деякі (залучені ресурси з інших джерел, у тому числі з державного бюджету, міжнародних організацій, збільшення власних надходжень бюджетних установ тощо)», – зауважив директор департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків.