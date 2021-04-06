Попри те, що в Україні завершено процес формування громад, утворено нові райони, епопея навколо Львівської ОТГ не вщухає. Сім прильвівських міст та сіл позиваються про скасування їхнього приєднання до Львова. Окружний адмінсуд Києва наприкінці березня прийняв перше рішення – скасував включення села Малехів до Львівської ОТГ. Попри те, що це рішення не набрало законної сили і може бути оскаржене, воно наробило чимало галасу.

ZAXID.NET проаналізував, які наслідки може мати такий вердикт суду, чи стане він прецедентом та чи можливо відкотити реформу назад.

Що вирішив суд

Окружний адміністративний суд Києва 29 березня цього року визнав протиправними та скасував два розпорядження Кабміну – від 27 травня 2020 року «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» та від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» у частині включення Малехівської територіальної громади до складу Львівської територіальної громади. Таке рішення суд ухвалив, розглянувши позов Малехівської сільської ради та місцевого жителя, ФОП Михайла Сіреджука.

Суд вирішив, що було порушено передбачену законом процедуру добровільного об’єднання громад та методику Кабміну. Зокрема, при формуванні перспективного плану не врахували позицію громади села Малехів проти об’єднання з Львівською міською радою, а також не розглянули можливого альтернативного варіанту об’єднання Малехівської сільської ради з іншими сусідніми громадами, зокрема з Мурованською.

Окрім того, cуд визнав протиправними дії Львівської ОДА, яка розробила перспективний план і подала його на затвердження Кабміну. Водночас прикметно, що суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади. Цю відмову судді пояснили тим, що «наразі процес добровільного об’єднання територіальних громад вже завершено, у суду відсутні підстави для зобов'язання Львівської обласної державної адміністрації вчинити вище зазначені дії».

Чи є рішення остаточним

Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 29 березня 2021 року щодо Малехова не є остаточним та не набрало законної сили. На нього буде подано одразу кілька апеляцій. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівській ОДА та Львівській міській раді.

Позиція Львівської міськради

Екс-керівниця департаменту міської агломерації ЛМР, керівниця справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва вказує на суперечності у рішенні суду та не бачить механізму його практичної реалізації.

По-перше, пояснює посадовиця, процес добровільного об’єднання громад відбувався протягом чотирьох років від початку реформи – з 2015 до 2019 року. У 2020 році уряд завершував реформу на підставі закону про місцеве самоврядування. Після чого були проведені місцеві вибори восени 2020 року.

«Львівська територіальна громада формувалася у 2020 році не згідно з законом про добровільне об’єднання територіальних громад, а згідно з законом про місцеве самоврядування, яким було делеговано повноваження уряду щодо затвердження територій громад», – пояснює Наталія Алєксєєва.

По-друге, Львівська міська громада вже функціонує. З початку 2021 року Львівська ОТГ має єдиний бюджет та повністю оплачує життєдіяльність усіх приєднаних населених пунктів, зокрема, Малехова – благоустрій (прибирання), утримання освітніх закладів, охорони здоров’я, соціального забезпечення, освітлення. Закладено кошти і на розвиток інфраструктури.

По-третє, немає законодавчого механізму та можливості окремого функціонування Малехівської сільської ради. Зараз завершується процес припинення її як юридичної особи.

«Тобто, цим рішенням суду не вирішуються проблеми, а створюються додаткові», – вважає посадовиця.

Реакція Львівської ОДА

Директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда теж не бачить можливості практичного втілення такого рішення суду.

«Відбулися демократичні вибори, працювали реорганізаційні комісії, утворені нові органи місцевого самоврядування. Зараз відкотити все назад – невідомо, який має бути конституційний механізм, щоби це зробити. Я не бачу адміністративного втілення цього рішення суду. Згадані розпорядження КМУ мають занадто багато наслідків», – каже посадовець.

Загалом є понад 10 аналогічних позовів, де представники колишньої влади міст та сіл Львівщини оскаржують перспективний план щодо утворення об’єднаних громад. Окрім Малехова, форматом Львівської міської громади невдоволені представники міст Дубляни, Винники, селища Брюховичі та сіл Гряда, Рясне-Руське, Грибовичі. Такі позови подали і представники населених пунктів області – Волиці, Стебника, Нових Стрілищ, Нижанковичів, Дублян (Самбірського району), Сільця, Нижньої Яблуньки.

Думка екс-голови Малехова

Колишній сільський голова Малехова Володимир Сеньковський неохоче коментує згадане рішення суду та позицію сільської ради, яка позивається про скасування приєднання Малехова до Львова.

«Ще є апеляція, касація. Це ще вилами по воді писано. Зарано ви піднімаєте це питання», – зазначив він у коментарі ZAXID.NET.

Насамперед, з його слів, у такий спосіб представники Малехова хочуть привернути увагу до розвитку села у складі Львівської ОТГ.

«А хто вам сказав, що громада проти Львова? Якщо Львівська ОТГ буде сприяти розвитку населеного пункту, то громада нічого не втратить. Львів запропонував, що буде найкращий розвиток, якщо до нього приєднаються всі навколишні села, то поживемо – побачимо. Громада села Малехів застерігається, щоб не було такого як на Збоїщах, Козельниках, а щоб нормально розвивався населений пункт, якщо він увійшов у Львівську ОТГ», – пояснив екс-голова Малехова.

З його слів, колишнє керівництво сільської ради та мешканець Малехова, ФОП Михайло Сіреджук від позову відмовлятися не планують.

Водночас, клопотання про залишення подову без розгляду до суду на початку березня цього року подала ліквідаційна комісія Малехівської сільської ради, яка перебрала на себе повноваження сільради. Суд відхилив документ через порушення термінів подання. Зі слів заступника мера Львова Любомира Зубача, таке клопотання буде подано повторно під час розгляду апеляції.

Чому неможливо реалізувати рішення про вихід Малехова зі складу Львівської громади?

Керівниця Львівського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою», яка супроводжує втілення реформи децентралізації в Україні, Галина Хрущак-Гречин пояснює, що окрім розпоряджень Кабміну, які скасував суд у частині Малехова, є постанова Верховної Ради від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів». У цій постанові є перелік районів та територіальних громад, які входять до складу цих районів. І Малехівської територіальної громади там немає. На основі, зокрема, цієї постанови, ЦВК призначила вибори голів та депутатів місцевих рад в Україні на 25 жовтня 2020 року. Вибори в раду Малехівської територіальної громади не проводилися.

Тому, відповідно до законодавства, станом на сьогодні Малехівської територіальної громади як органу місцевого самоврядування не існує. А щоб громада могла функціонувати, реалізовувати надані їй Конституцією і законодавством права і повноваження, вона повинна мати орган місцевого самоврядування, яким є рада (ст. 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування»).

Зрештою, зауважує Галина Хрущак-Гречин, судді у своєму рішенні від 29 березня 2021 самі зазначили, що на даний час у законодавстві відсутній правовий механізм захисту порушених прав територіальних громад у разі, якщо вони вважають включення їх до складу спроможної територіальної громади безпідставним.

Процес формування адміністративно-територіального устрою України на рівні громад та районів завершений, а законодавство наразі не врегульовує питання про від’єднання певного міста чи села від однієї громади і входження в іншу. Тому, судячи з усього, згадане рішення суду щодо Малехова не матиме ніяких правових наслідків.