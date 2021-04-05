Окружний адміністративний суд міста Києва скасував розпорядження уряду щодо приєднання прильвівського села Малехів до Львівської ОТГ. Відповідне рішення суд прийняв 29 березня цього року, розглянувши позов Малехівської сільської ради.

З літа 2020 року Малехівська сільська рада позивалася до Львівської ОДА та уряду про скасування рішень, за якими село Малехів включене до Львівської ОТГ, мотивуючи тим, що такі рішення прийняті без згоди місцевої громади, «що призвело до порушення прав, свобод та законних інтересів позивачів».

У результаті суд погодився з тим, що під час прийняття згаданих рішень було порушено передбачену законом процедуру добровільного об’єднання громад.

«Вказані порушення принципів добровільності, відкритості та прозорості при формуванні перспективного плану формування території Львівської територіальної громади, на думку суду, мало своїм наслідком порушення принципів місцевого самоврядування, зокрема, добровільності», – вказано у рішенні суду.

Відтак суд визнав протиправним та скасував розпорядження уряду від 27 травня 2020 року «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» у частині включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади.

Також суд визнав протиправним та скасував інше рішення уряду від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» у частині включення Малехова до Львівської ОТГ.

Окрім того, cуд визнав протиправними дії Львівської ОДА, яка розробила перспективний план і подала його на затвердження Кабміну. Водночас суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади.

Згадане рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Рішенням Кабміну у травні 2020 року було затверджено перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ, окрім Львова, увійшли ще 17 прилеглих населених пунктів. Загалом в області утворено 73 об’єднані територіальні громади.

Село Малехів розміщене впритул до Львова, офіційно його населення складає близько 5000 мешканців. Восени 2020 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив Малехівській сільраді у намірах вийти зі складу Львівської ОТГ.