У територіальних громадах нарешті мають з'явитись старостинські округи

У середу, 14 липня, Верховна Рада повторно ухвалила законопроект про старост, що раніше ветував президент Володимир Зеленський. Із документа вилучили поправку про суддів Конституційного суду, що з'явилась у ньому перед другим читанням.

Законопроект про старост у територіальних громад парламент ухвалив ще у квітні, але президент ветував його через правки, що внесли перед другим читанням. Автори правок в законопроект про інститут старост вписали норму, що дозволяє чинному депутату стати суддею Конституційного Суду України і аж ніяк не стосується територіальних громад.

Ухвалений закон повернули в парламент з пропозиціями президента і вимогою виключити із нього положення про КСУ. Профільний комітет Ради підтримав пропозицію Володимира Зеленського і депутати проголосували за хаконопроект знову.

Про що йдеться в законі

Нагадаємо, окремі території, що входять до об'єднаних громад, повинні мати старост – своїх представників, що передбачено реформою про децентралізацію, але не регулювалось законодавчо. Тепер старости будуть затверджуватись сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (інших форм консультацій з громадськістю). Щоб кандидатуру винесли на затвердження, потрібна різна кількість голосів у різних населених пунктах:

з кількістю жителів до 1500 – більше 20% голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17% голосів;

з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч – більше 14% голосів;

з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч – більше 10% голосів;

з кількістю жителів більше 30 тисяч – більше 7% голосів.

У документі зазначено, що старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, міською радою на території, де є не менше 500 жителів.

Староста працюватиме на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету – у виконавчому комітеті ради. Також ухвалений документ дозволяє старостам надавати адміністративні послуги.

Серед повноважень старости є участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території його старостинського округу, а також пропозиції до виконавчого комітету щодо території, представником якої він є. Староста братиме участь у підготовці рішень відповідної ради ОТГ, здійснюватиме контроль за використанням об’єктів комунальної власності на території старостинського округу, стежитиме за станом благоустрою тощо.