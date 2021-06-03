Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост», який Верховна Рада ухвалила 15 квітня.

Як пояснили у прес-службі президента у четвер, 3 червня, документ спрямований на вдосконалення правового регулювання питань інституту старост та утворення старостинських округів. Водночас документ містить зміни до закону про Конституційний суд України, які не стосуються питань старост.

Зокрема, статтю 11 закону про КС запропоновано викласти в новій редакції, яка не забезпечує дотримання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності. У повідомленні наголошується, що виключення цих положень дає підстави для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС зазначеним вимогам.

«Політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід'ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права. Отже, такі зміни в законодавство порушують Конституцію та принцип незалежності діяльності КС. Зважаючи на це, президент Володимир Зеленський пропонує парламенту виключити із закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” пункт про внесення змін до закону “Про Конституційний суд України”», – наголошується в повідомленні прес-служби президента.

Нагадаємо, що ухвалений закон спрямований на те, щоб жителі сільських громад могли отримувати адміністративні послуги у старостинських округах. Також після того, як закон набуде чинності, старосту свого округу зможе затверджувати безпосередньо громада, а не рада громади, як це є зараз.