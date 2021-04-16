Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, який розширює права і обов’язки сільських старост. За ухвалення цього законопроекту проголосували 239 народних депутатів на засіданні в четвер, 15 квітня.

Зараз старост призначають ради громади за поданням голови громади. Натомість новий закон передбачає, що старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Як пише РБК-Україна, кандидатура старости вноситься на громадське обговорення та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у цьому окрузі:

з кількістю жителів до 1500 – понад 20% голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тис. – понад 17% голосів;

з кількістю жителів від 10 тис. до 20 тис. – понад 14% голосів;

з кількістю жителів від 20 тис. до 30 тис. – понад 10% голосів;

з кількістю жителів понад 30 тис. – понад 7% голосів жителів.

Нові права і обов’язки старост

У документі прописано, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради громади, але буде мати багато повноважень:

право надавати адміністративні послуги;

право дорадчого голосу;

право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії;

представляти інтереси мешканців свого старостинського округу;

брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

Очікується, що староста буде звітувати не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу.

Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, який дає можливість жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення зустрічі.

Староста не матиме права працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від цього прибуток. Під заборону не потрапляють викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.

Як повідомила партія «Слуга народу», депутат від якої Віталій Безгін став співавтором документа, статус старости як службовця місцевого самоврядування підвищується з 6-го до 5-го рангу.

Протягом трьох місяців з набрання чинності законом місцева рада має затвердити старостинські округи. При цьому затверджені за чинною процедурою старости залишаються.

Старостинські округи можуть включати один або кілька населених пунктів, але до старостинського округу не може входити адміністративний центр громади. Мінімальна кількість жителів у старостинському окрузі повинна становити 500.