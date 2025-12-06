Актору було 75 років

Помер відомий голлівудський актор Кері-Хіроюкі Таґава, відомий за ролями у фільмі «Хатіко» та грі Mortal Kombat. У 2015 році актор отримав російське громадянство. Про це повідомляє Deadline.

Як повідомили журналістам родичі, причиною смерті актора стали ускладнення після інсульту. Йому було 75 років.

Кері-Хіроюкі Таґава народився у 1950 році і Токіо. Його батько – американський військовий, а мама – японська акторка. Коли актору було пʼять років, родина переїхала в США.

Акторську карʼєру почав в масовці фільму «Великий переполох у малому Китаї» (1986), зіграв епізодичні ролі в серіалах «Зоряний шлях: Наступне покоління», «Грім у раю», «Рятівники Малібу», «Вавилон 5». Знявся у фільмах «Перл-Гарбор» (2001) та «Мемуари гейші» (2005) та «Хатіко» (2009).

У 2013 році зіграв роль сьогуна Токугави Цунайосі у фільмі «47 ронінів», а у 2019 році повернувся до ролі Шан Цзуна для комп'ютерної гри Mortal Kombat 11.

У 2010 році Кері-Хіроюкі Таґава з’явився на російському телебаченні, де став учасником шоу «Давай одружимось», де заявив, що шукає кохання в Росії. У 2015 році актор прийняв православ’я в Москві, а через рік отримав російське громадянство.