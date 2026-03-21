Хлої Чжао збиратиме гроші для тварин у прифронтовому Харкові

Американська режисерка Хлої Чжао оголосила благодійну ініціативу, в межах якої пропонує віртуальну зустріч за чашкою чаю. Усі гроші перерахують на підтримку харківської організації з порятунку тварин. Про це вона повідомила в інстаграмі.

За словами режисерки, вона співпрацює з платформою Charitybuzz, щоб організувати благодійний аукціон. Переможець отримає можливість провести з нею віртуальну зустріч, а всі зібрані кошти передадуть організації Animal Rescue Kharkiv.

«Я рада співпрацювати з Charitybuzz і запросити вас приєднатися до мене на віртуальну чашку чаю. Усі кошти підуть на підтримку Animal Rescue Kharkiv», – повідомила Хлої Чжао.

Організація базується в Харкові та займається евакуацією і лікуванням тварин, які постраждали від війни. Команда налічує понад 110 працівників.

«У регіоні, спустошеному війною, тварини часто стають забутими жертвами. Ми знаходимо їх там, де інші не можуть, лікуємо та даємо прихисток», – йдеться в дописі, який поширила Чжао.

Додамо, що у 2026 році Хлої Чжао екранізувала роман 2020 року Меггі О’Фаррелл «Гамнет»,