Серіал розповідає про лицаря Дунка та його зброєносця Егга

Вихід другого сезону популярного серіалу «Лицар сімох королівств» запланований на початок 2027 року, а зйомки завершаться вже в червні. Про це повідомляє Deadline.

«Лицар сімох королівств» – це екранізація новел Джорджа Мартіна про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом приблизно за століття до подій «Гри престолів». Головні ролі зіграли Декстер Сол Анселл і Пітер Клеффі.

Перший сезон вийшов на початку 2026 року. До червня триватимуть зйомки другого сезону, і якщо такого графіку будуть дотримуватись і надалі, то наступну частину глядачі побачать вже на початку 2027 року. Другий сезон також матиме шість епізодів.

В першому сезоні Дунк та Егг відвідали лицарський турнір, де завели пару нових друзів і зазнали великої втрати. Другий екранізує новелу «Присяжний меч», де головні герої будуть втягнуті в регіональну суперечку під час літньої посухи у Вестеросі.

Раніше HBO представив тріо нових і ключових для історії персонажів та акторів: Люсі Бойнтон отримала роль леді Роанни Веббер з Колдмоута, Бабу Сісей приєднається як сер Бенніс, а Пітер Муллан — як сер Юстас.