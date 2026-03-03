Нещодавно на HBO завершився показ першого сезону нового спінофу «Гри престолів» – «Лицар сімох королівств». Серіал швидко здобув світову популярність, однак другий сезон вийде аж за рік. Якщо ви любите історії про мандрівних лицарів, честь, інтриги та суворий світ середньовічного фентезі, ZAXID.NET пропонує добірку мінісеріалів, схожих за духом на «Лицаря сімох королівств».

«Колесо часу» (2021)

The Wheel of Time

Сюжет заснований на циклі «Колесо часу» Роберта Джордана і оповідає про юнаків Ранда, Перріна і Мета з невеликого села – Емондового Лугу, що в Дворіччі. На них починає полювати Темний і його поплічники. Морейн Дамодред – повноправна сестра могутнього жіночого ордена «Айз Седай», та її гайдин Лан Мандрагоран забирають хлопців для того, щоб вберегти їх і доставити в єдине безпечне місце – Тар Валон.

«Відьмак» (2019)

The Witcher

Дія серіалу розгортається навколо відьмака Геральта з Рівії – найманця-мутанта, який спеціалізується на знищенні чудовиськ і веде кочовий спосіб життя. Проте коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йенніфер і юною принцесою Ціріллою з Цінтри, відьмака втягують у жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями.

«Дім дракона» (2022)

House of the Dragon

Ще один приквел «Гри престолів», події в якому відбуваються за 200 років до оригінального серіалу. Члени дому Таргарієнів – могутньої сімʼї, яка дивом вижила під час Року Валірії, – здобули притулок на Драконовому камені. Після трагічної смерті Візеріса Таргарієна, який правив упродовж довгих років, принц Ейгон Таргарієн і принцеса Рейніра Таргарієн оголошують власні претензії на Залізний трон. Кровопролитна боротьба за владу обертається масштабною громадянською війною, яка загрожує існуванню будинку Таргарієнів.

«Вікінги: Вальгалла» (2022)

Vikings: Valhalla

Події відбувається через 100 років після оригінального серіалу, у часи занепаду епохи вікінгів. На початку XI століття англійський король Етельред II Безрадний віддає наказ про масову різанину данців, розраховуючи повністю очистити острови від скандинавських загарбників, але ще більше загострює відносини між двома народами.

«Останнє королівство» (2020)

The Last Kingdom

Сюжет серіалу розгортається в другій половині IX століття, коли територія нинішньої Англії була окремими англосаксонськими королівствами. Ці землі зазнали нападу вікінгів. Часткову незалежність зберігає тільки королівство Вессекс, яким править Альфред Великий. Головний герой – Утред Беббанбургський – осиротілий син англосаксонського тена, викрадений скандинавами і вихований як названий син ярла Рагнара. В результаті війни між вікінгами і саксами, а також династичних інтриг, відданість Утреда зазнає серйозних випробувань, змушуючи його вибирати між данцями, які його виростили, і англійцями, що піднялися проти них.