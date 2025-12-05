3 грудня під час конфлікту між співробітниками ТЦК і 30-річним Григорієм Кедруком смертельно поранили військового і ветерана 37-річного Юрія Бондаренка. Від отриманих травм він помер у лікарні. 5 грудня Франківський районний суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави до 30 січня.

ZAXID.NET розповідає, що Григорій Кедрук розповів у суді та ким був убитий військовий.

«Йдеться про фактичний збройний опір представникам сил оборони»

Інцидент трапився ввечері в середу, 3 грудня, на перехресті вул. Єфремова та Японської у Львові. Мобільна група співробітників ТЦК зупинила Григорія Кедрука та перевірки військово-облікових документів. Зі слів правоохоронців, між 30-річним чоловіком і співробітниками ТЦК виник конфлікт, під час якого він ножем у пах поранив 37-річного військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію, та розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Крім цього, він вдарив у голову солдату Василю Малюку і втік.

вул. Єфремова у Львові, де трапився інцидент

Юрій Бондаренко помер у лікарні від масивної внутрішньої кровотечі. 4 грудня Григорія Кедрука розшукали і затримали в нього вдома завдяки камерам відеоспостереження. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 ККУ – умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі, однак під час судового розгляду справу ще можуть перекваліфікувати й за іншими статтями.

«Подія у Львові демонструє те, що хиба певної частини суспільства вже створює реальні смертельні наслідки для військовослужбовців, які виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану. Йдеться не про непорозуміння, не про “поганий діалог” і не про “конфлікт із ТЦК”, а про фактичний збройний опір представникам сил оборони, які діяли відповідно до закону», – прокоментували інцидент у обласному ТЦК.

Поліція також опублікувала фото з салону автомобіля, де на підлозі лежить ніж, яким ймовірно нападник смертельно поранив Юрія Бондаренка. Під час втечі Григорій Кедрук залишив ніж на місці злочину.

Ніж, який знайшли на місці злочину

«Мені жаль, що так сталось»

Запобіжний захід Григорію Кедруку обирали 5 грудня у Франківському райсуді. Слідство у цій справі здійснює Львівська обласна прокуратура, яка просила арештувати підозрюваного без права внесення застави. Захист підозрюваного просив цілодобовий домашній арешт або СІЗО з мінімальним розміром застави.

Григорій Кедрук на початку коротко поговорив із журналістами. У нього був перев’язаний бинтом великий палець правої руки. Він стверджував, що співробітники ТЦК його побили, хоча він не був у розшуку, але й права на відстрочку не мав.

«Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в "Резерв". Викликав адвоката і чекав на нього. Приїхав бус, відкрились двері і я одразу отримав в лице, мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю – мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить», – розповів на суді Григорій Кедрук.

Далі він пригадує, як прийшов додому і намагався змити з обличчя сльозогінний газ. На запитання журналістів, чи шкодує він про вчинене, підозрюваний сказав:

«Я не в розшуку був, наскільки я знаю, і ці люди, які мене зупинили спочатку, перевіряли мене приблизно три тижні тому, вони мене знали, я їх знав… Я стояв і чекав на адвоката, приїхала машина і мені одразу дали в лице», — сказав на суді підозрюваний.

За словами Григорія Кедрука, ніж був його. На питання, чи вдарив він ножем військового ТЦК, підозрюваний відповів, що «судячи з усього, це так».

«Те, що сталось так, як сталось, це звичайно дуже погано. Чи зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли мене четверо забивають, убивають просто, ну, мабуть ні. Мені жаль, що так сталось», – сказав підозрюваний.

На запитання, чи він знає, кого він смертельно поранив, він заперечливо похитав головою.

Під час судового засідання стало відомо, що Григорій Кедрук родом із Сарн, що на Рівненщині, навчався в Харківському авіаційному університеті. У Сарнах залишилась жити його бабуся. До справи долучили документ про те, що через важкі хвороби бабусі вона була на утриманні онука, хоча офіційно її опікуном, що би давало йому право на відстрочку, він не був.

У останні роки Григорій Кедрук жив у Львові, де орендував житло, майже рік мав чинний ФОП на ІТ-діяльність. За словами адвокатки, він працював неофіційно.

Після годинної перерви суддя Франківського районного суду Юлія Поліщук обрала підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою до 30 січня 2026 року без права на заставу.

Учасник АТО, ветеран, волонтер

Похорон убитого Юрія Бондаренка відбувався фактично паралельно із судовим засіданням Григорія Кедрука. Попрощатися з ним прийшла родина, близькі друзі, побратими та посестри. Після поховання біля його могили люди співали українські пісні.

Юрій Бондаренко народився у Харкові, навчався в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету, а згодом – у Харківській державній зооветеринарній академії.

Він працював у ресторанному бізнесі. У складі 16-ї окремої механізованої бригади ЗСУ брав участь у АТО. На початку повномасштабного вторгнення знову долучився до війська. Спершу служив у протиповітряній обороні, а з червня 2025 року через погіршення стану здоров’я – в обласному ТЦК.

Фото Сергія Грішина

Журналіст Сергій Грішин повідомив, що добре знав Юрія Бондаренка. Він часто допомагав війську, зокрема у 2023 році передав ЗСУ власний пікап L200. Він був нагороджений відзнакою Генштабу «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни». У Юрія Бондаренка залишилися мати, дідусь та дружина.