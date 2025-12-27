Рішення Зеленського стосується синхронізації українських санкцій з британськими

Україна приєдналася до санкцій Великої Британії та наклала обмеження на військове керівництво Південного Судану. Про це у суботу, 27 грудня, повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Перше рішення Зеленського стосується синхронізації українських санкцій з британськими. Відтак Україна запровадила обмеження проти 40 компаній та вісьмох людей, серед яких є громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії. У документі йдеться, що вони пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. Також під санкції потрапили компанії з Росії, Гонконгу, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру, котрі причетні до поставок компонентів, які Росія використовує для виробництва ракет і дронів.

Друге рішення стосується санкцій проти вісьмох представників військового керівництва Південного Судану. Їх звинувачують у продовженні бойових дій, зриві мирних переговорів і масових порушеннях прав людини. У санкційному списку є командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 грудня підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 суден, які є частиною російського тіньового флоту.