Під нові санкції України потрапило 656 суден ворога

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 грудня, підписав указ №929/2025 про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 суден, які є частиною російського тіньового флоту.

Під нові санкції України потрапило 656 суден ворога, які допомагають Кремлю фінансувати війну. Вони ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна провела моніторинг Чорного, Червоного та Балтійського морів та встановила кожне судно, яке використовували росіяни. Власники суден наказували вимикати автоматичну ідентифікаційну систему та використовували «сірі схеми», щоб приховати право власності й походження вантажу.

«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій», – розповів Зеленський.

В документі йдеться, що Україна передасть відповідну інформацію цим державам і працюватиме з ними, щоб припинити видачу ліцензій.

«Ми будемо працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також нашими партнерами. Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що у Чорному морі дрони Служби безпеки України уразили підсанкційний нафтовий танкер Dashan, що входить до російського тіньового флоту.