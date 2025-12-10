У Чорному морі українські дрони уразили російське судно Dashan

У Чорному морі дрони Служби безпеки України уразили Sea Baby уразили підсанкційний нафтовий танкер Dashan, що входить до російського тіньового флоту. Про це у середу, 10 грудня, повідомило hromadske з посиланням на джерело в українській спецслужбі.

Операцію виконали бійці 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил. Судно Dashan рухалось економічною зоною України до портового термінала «Новоросійськ» під прапором Коморських Островів з вимкненим транспондером.

Внаслідок атаки українського дрона російський танкер вийшов з ладу. Вартість судна складає близько 30 млн доларів, за один рейс воно здатне транспортувати нафтопродуктів на 60 млн доларів.

Dashan внесений до санкційних списку Європейського союзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Швейцарії.

Нагадаємо, 28 листопада, у протоці Босфор біля узбережжя Туреччини на двох російських танкерах Kairos та Virat, що входять до тіньового флоту, пролунали вибухи.

29 листопада, низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що вибухи на суднах Kairos та Virat стались внаслідок дронових атак, які здійснили Служба безпеки України та Військово-морські сили, застосувавши далекобійні дрони Sea Baby.