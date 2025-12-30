Тестування можуть пройти лише чоловіки

Міністерство оборони України з 30 грудня розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Наразі зареєструватися на тестування можуть лише чоловіки віком від 17 років. Процедуру постановки на облік через інтернет запроваджують, щоб зменшити візити до ТЦК та паперову тяганину.

У тестуванні можуть взяти участь чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку. Також їм у 2026 році має виповнитися 17 років, або ж на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

Як працює постановка онлайн:

Спочатку заповніть форму для участі в тестуванні;

Очікуйте електронний лист із запрошенням;

Установіть застосунок «Резерв+» або оновіть до останньої версії;

Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку;

Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

У Міністерстві оборони України зазначили, що наразі для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка недоступна. Вони повинні і надалі особисто звертатися в ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

Також в Міноборони пояснили, що онлайн-постановка на облік зменшить бюрократію, зніме навантаження з ТЦК та СП та спростить процедуру для громадян. Коли ця функція запрацює в додатку в повному обсязі – наразі невідомо.