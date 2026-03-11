Віра Андрейко на псевдо «Лисиця» брала участь у підпільній боротьбі, пережила переслідування та тортури з боку радянської влади.

У Мостиськах на Львівщині померла колишня зв’язкова Української повстанської армії Віра Андрейко. 15 квітня 2025 року їй мало виповнитися 100 років. Про це у середу, 11 березня, повідомили у Мостиській міській раді.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні відійшла у вічність жителька міста Мостиська, колишня зв’язкова Української повстанської армії на псевдо «Лисиця» - Андрейко Віра Михайлівна. 15 квітня цього року їй мало виповнитися 100 років. Її життєвий шлях був сповнений мужності, випробувань та боротьби за незалежність України», – йдеться у повідомленні.

Віра Андрейко (у дівоцтві Гамера) народилася у багатодітній сім’ї Михайла та Катерини Гамер у селі Поляна на Хирівщині. У молоді роки Віра Михайлівна брала участь у підпільній боротьбі, пережила переслідування та тортури з боку радянської влади. У ті роки вона пережила загибель трьох братів і сестри, а також смерть побратимів по підпіллю. Через свою діяльність її переслідував НКВС. Згодом вона була змушена переїхати на Мостищину, де створила сім’ю та продовжувала жити.