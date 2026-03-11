Новий тариф діятиме щонайменше до 15 квітня і залежатиме від ситуації на ринку пального

З понеділка, 16 березня, зростуть тарифи на проїзд у тролейбусах та автобусах Івано-Франківська. Новий тариф діятиме щонайменше до 15 квітня 2026 року і залежатиме від ситуації на ринку пального та енергоносіїв, повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак.

«Різке здорожчання паливно-мастильних матеріалів та електроенергії ставить під загрозу роботу громадського транспорту. Ми вимушені оперативно реагувати, щоб не залишити маршрути без руху», – написав посадовець у фейсбуці.

Нові тарифи КП «Електроавтотранс» з 16 березня:

картка «Галка» – 15 грн (було 10 грн);

студентська картка «Галка» – 10 грн (було 8 грн);

банківська або інша безконтактна оплата – 18 грн (було 12 грн);

готівкою у водія – 20 грн (було 15 грн).

Безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин зберігається при оплаті карткою, а школярі продовжуватимуть їздити безплатно.

Водночас вартість тарифу у громадському транспорті приватних перевізників зросте до 20 грн.

Нагадаємо, востаннє тарифи на проїзд в автобусах і тролейбусах Франківська переглядали у червні 2024 року. Тоді вони зросли на 50%. У мерії зазначають, що новий тариф діятиме до 15 квітня 2026 року і залежатиме від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.