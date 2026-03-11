Раніше вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою військового

У Чернівцях під час розтину у тілі українського військового, яке повернули з Росії, експерти знайшли гранату. Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів «Суспільному», що це перший випадок, коли боєприпас знайшли під шкірою.

Віктор Бачинський розповів «Суспільному» 11 березня, що раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, але це вперше, коли боєприпас був в самому тілі. Експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати.

За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула – залишилась під правим стегном.

«Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черевної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», – сказав начальник обласного бюро судово-медичної експертизи.

Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.

«Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім – ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого», – розповідає Бачинський.

Нагадаємо, востаннє обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією відбувався 26 лютого. Тоді Україна повернула 1000 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим.