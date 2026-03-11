«Укрзалізниця» уклала угоду з французькою компанією Rothschild & Cie, яка допомагатиме реструктуризувати борги на понад $1 млрд, залучені ще за часів Віктора Януковича. За фінансові консультації заплатять майже 199 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші», у середу, 11 березня.

Зі системи Prozorro стало відомо, що французьку компанію Rothschild & Cie залучили як фінансового радника. До кінця 2028 року вона допомагатиме «Укрзалізниці» працювати з боргами: домовлятися з кредиторами, змінювати умови позик, залучати нові гроші та обслуговувати вже наявні запозичення.

Простими словами, йдеться про реструктуризацію боргу – спробу змінити умови виплати кредитів так, щоб компанія могла їх повернути і водночас продовжувати працювати.

У поясненні до закупівлі зазначається, що «Укрзалізниця» досі обслуговує позики, які були залучені через єврооблігації на $1,06 млрд доларів. Їх розмістили у 2012–2013 роках, коли президентом був Віктор Янукович. Тоді гроші взяли, щоб фінансувати проєкти до Євро-2012 і підтримати роботу компанії. Згодом ці борги вже кілька разів рефінансували, тобто кредитори видавали боржнику нову грошову позику на погашення наявної заборгованості.

а зараз їхніми власниками є різні фінансові установи.

9 січня 2026 року «Укрзалізниця» повідомила, що тимчасово призупиняє виплати відсотків за цими єврооблігаціями. У компанії пояснили, що це потрібно, щоб зберегти гроші для роботи під час війни – зокрема для перевезень та виплати зарплат працівникам.

20 січня 2026 року міжнародне агентство Fitch Ratings навіть знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» до рівня «C», що свідчить про серйозні фінансові ризики.

Саме тому компанії потрібна повна реструктуризація боргу, і для цього вирішили залучити досвідченого міжнародного радника.

У договорі передбачено, що Rothschild & Cie отримає гроші лише у разі успіху. Тобто гроші виплатять тільки тоді, якщо французькій компанії вдасться домовитися про нові умови боргів.

Закупівлю провели без відкритого тендеру. Це дозволили зміни до урядових правил закупівель, які Кабмін ухвалив у січні 2026 року. Вони дали державним компаніям можливість напряму укладати договори на послуги, пов’язані з управлінням боргами на міжнародних фінансових ринках.

Rothschild & Cie – французька фінансова компанія, що входить до банківської групи Rothschild, яку контролюють французька та британська гілки родини Ротшильдів.

Нещодавно аналогічні послуги цієї компанії замовив і «Нафтогаз». Там контракт становить 4,40 млн євро (близько 225,1 млн грн) і стосується роботи з кредитами на закупівлю газу.