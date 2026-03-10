TechMagic має офіси та центри розробки у Львові, Варшаві та Кракові

Львівська ІТ-компанія TechMagic придбала київську студію розробки Diversido, що займається розробками в галузях здоров’я, освіти та IoT («інтернету речей»). Про це повідомляє профільний портал DOU з посиланням на TechMagic.

Суму угоди сторони не розкривають, проте експерти з поглинання, пише Forbes, оцінюють її у приблизно 500 млн доларів США.

CEO TechMagic Олег Даць говорить, що поглинання Diversido дозволить посилити напрям healthtech і отримати готову команду з досвідом у цій галузі.

Після інтеграції загальна кількість співробітників об’єднаної компанії перевищить 440 людей, з яких 408 – працівники TechMagic, 37 – команда Diversido у повному складі. Засновниця Diversido Тетяна Кобзар приєднається до управлінської команди TechMagic, де відповідатиме за Strategic Account Management.

Довідково. Diversido – київська компанія з розробки програмного забезпечення, заснована у 2013 році. Компанія працює переважно з клієнтами зі США та Великої Британії.

TechMagic заснували у Львові у 2014 році Олег і Лідія Даць та Андрій Кузьмич. Компанія займається розробкою, зокрема, продуктів для healthtech і fintech, хмарної інфраструктури, кібербезпеки тощо. Компанія має офіси та центри розробки у Львові, Варшаві та Кракові.

У 2022 році TechMagic придбала київську Dynamo Development, а у 2025 році – польську компанію Hitteps, сертифікованого партнера Salesforce. Компанія також розглядає нові угоди з ІТ-компаніями в Україні та за кордоном, зокрема у Британії, Німеччині та Латинській Америці.