Кількість заброньованих ІТ-фахівців зростає

В Україні зростає кількість ІТ-фахівців, які мають бронювання від мобілізації. За оцінкою Харківського IT Кластера, станом на січень 2026 року бронь мають приблизно 18–20 тисяч айтівців. Найбільше нових бронювань фіксують у компаніях, що працюють у сфері deftech, повідомляє DOU.

Згідно з літнім опитуванням, 13% ІТ-спеціалістів в Україні мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% – на другій роботі, яка найчастіше не пов’язана з IT. Водночас 44% айтівців не мають броні, 24% не підлягають мобілізації, а 15% мають відстрочку.

Скільки айтівців мають бронювання / Інфографіка DOU

Найбільша кількість заброньованих фахівців зосереджена у Києві, а також у державних установах, IT-підрозділах не-IT компаній і в оборонно-технологічному секторі. Бронювання частіше отримують досвідчені спеціалісти – менеджери, Lead-рівня і вище, аналітики та системні адміністратори.

Аналітика DOU також свідчить, що айтівці з бронюванням зазвичай мають вищі доходи, ніж у середньому по ринку. Медіанна зарплата таких фахівців становить 3933 доларів, тоді як загальна медіана в ІТ-сфері – 3000 доларів.

Як писав ZAXID.NET, ща січень-листопад 2025 року Україна заробила 5,97 млрд доларів на експорті ІТ-послуг. У середньому щомісяця експорт ІТ-послуг приносить близько 543 млн доларів. ІТ-послуги формують 42% усього експорту послуг України.