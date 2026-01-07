Український ІТ-експорт зростає

За січень-листопад 2025 року Україна заробила 5,97 млрд доларів на експорті ІТ-послуг. Це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, свідчать дані аналітики «Опендатабот».

Втім, експерти попередили, що говорити про повноцінне відновлення галузі поки рано. Наразі показники все ще на 3% нижчі за рівень 2021 року та майже на 10% менші, ніж у піковому 2022-му.

У середньому щомісяця експорт ІТ-послуг приносить близько 543 млн доларів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 612 млн доларів на місяць.

Нині ІТ-послуги формують 42% усього експорту послуг України. Якщо ж рахувати загальний експорт країни – разом із товарами та послугами, то частка ІТ становить 12%.

Водночас загальний експорт послуг за рік скоротився на 9% – до 14,33 млрд доларів. Загальний обсяг експорту товарів і послуг також зменшився – на 5%, до 49,21 млрд доларів.

Як писав ZAXID.NET, станом на листопад 2025 року в Україні нараховувалось 2062 активних верифікованих ІТ-компаній. Для порівняння, у 2025 році за основу розглядали 2196 ІТ-компаній.