32 тис. чоловіків незаконно потрапили з України до Румунії

Від початку повномасштабного вторгнення з України до Румунії незаконно втекли приблизно 32 тис. чоловіків. Про це у неділю, 17 травня, повідомив німецький таблоїд Bild.

Румунські рятувальники щонайменше 400 разів виїжджали надавати допомогу українцям, які намагалися потрапити до Румунії через гори. Чоловіки обирають такий маршрут, оскільки там слабший контроль прикордонників. Однак, за даними Bild, прикордонники чергують на вокзалах та автобусних станціях і виявляють чоловіків із туристичним спорядженням, тому багато втікачів наважуються перетинати кордон через гори без екіпірування.

Румунська прикордонниця Юлія Стан пояснила, що військовозобов’язані українці намагаються потрапити до країни, оскільки там вони можуть отримати захист.

«З початку війни близько 32 тисяч українських чоловіків незаконно прибули до Румунії… Вони отримують притулок і можуть залишитися в ЄС. Тут вони в безпеці, їм нема чого боятися», – повідомила Юлія Стан.

Румунські рятувальники наголошують, що у горах небезпечно, особливо вночі без світла. Крім того, там водяться дикі звірі.

«Один невірний крок може призвести до смерті. Особливо вночі, коли українці йдуть без світла, щоб залишитися непоміченими. Тоді вони не бачать ущелин у скелях та зазнають тяжких травм», – розповів рятувальник Віроель.

За даними рятувальників, щонайменше 39 українців загинули, намагаючись потрапити до Румунії через гори. Лише нещодавно вони виявили тіло українця, який упав у воду та замерз. Поруч із ним знайшли телефон – він намагався подзвонити мамі.

Також Bild поспілкувався з 26-річним Василем з Івано-Франківської області, який потрапив до Румунії через гори. Василь перебуває у лікарні, оскільки через переохолодження втратив обидві нирки та пережив кому. Тепер йому необхідна донорська нирка, однак, за словами лікарів, на орган можна чекати роками.

Керівник румунської групи рятувальників Ден Бенга розповів журналістам, що після завершення війни планує відкрити туристичний маршрут через Карпати з Румунії до України «на згадку про всіх українців, які пройшли тут через гори».

Нагадаємо, у травні 2024 року повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські прикордонники затримали 11 тис. українців віком від 18 до 60 років, які нелегально перетнули кордон Румунії, щоб уникнути мобілізації. Тоді також повідомлялося про 19 загиблих чоловіків.

У серпні 2025 року Прикордонна служба Румунії повідомляла, що кількість чоловіків, які нелегально потрапили до країни, зросла до 26 тис. українців. Також тоді було відомо про 29 українців, які загинули під час спроб переплисти Тису або перейти Мармароський масив.