Від початку російського вторгнення у 2022 році близько 11 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років нелегально перетнули кордон Румунії, утікаючи від мобілізації. Про це сайту новин Agerpres повідомив керівник Територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету-Мармацієй повіту Марамуреш Флорін Коман [Florin Coman].

19 українських чоловіків, каже Коман, загинули, намагаючись потрапити у Румунію: 11 потонули в бурхливих водах річки Тиса, яка є частиною кордону, а інші загинули у високогір’ї Карпат намагаючись здолати гірські хребти без належного одягу та взуття, в тому числі і взимку.

Натомість за останні два роки румунські рятувальники врятували 108 громадян України лише в Марамуреші, одному з трьох повітів Румунії, куди прибувають нелегали-українці, разом із Сучавою та Сату-Маре.

Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку цього року тенденція знову почала зростати. Так, у період із січня до квітня 2024 року румунські прикордонники зафіксували 1218 випадків незаконного перетину державного кордону з України до Румунії, у яких брали участь 2373 громадянина України, з яких 1028 у повіті Марамуреш , 1066 у Сучавському повіті та 279 на кордоні Сату-Маре з Україною. На момент виявлення вони звернулися за тимчасовою охороною. Із загальної кількості виявлених на так званому «зеленому кордоні» 97,24% є громадянами України.

Про збільшення спроб нелегально перетнути кордон також заявила Словаччина. За даними словацької прикордонної поліції, за перші чотири місяці 2024 року на кордоні затримано 338 українців, у порівнянні з 166 за аналогічний період 2023 року. «За перший тиждень травня ми заарештували 45 чоловіків», – повідомила речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка [Agnesa Kopernicka].

Коперніцка зазначила, що українців, які перетинають кордон, спочатку поміщають в профілактичний ізолятор, а потім отримують вид на проживання в Словаччині і звільняють.

«Від початку війни реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було», – сказала вона.

Речниця словацьких прикордонників також повідомила, що в березні кордон також перетнув український прикордонник без зброї та в цивільному одязі.

За даними прикордонної поліції Словаччини, з початку вторгнення Росії в Україну два роки тому на кордоні було затримано 1484 українців.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію, який визначає нові правила мобілізаційного процесу, врегульовує права військовослужбовців та військовозобов’язаних, окреслює правила відстрочки та визначає покарання за ухилення від мобілізації.