Загиблих виявили у Тисі між селами у Хустському і Тячівському районах

У понеділок, 6 травня, неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Загиблими є мешканці Прикарпаття та Сумщини, особу ще одного чоловіка встановлюють.

Як зазначили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 7 травня, про одного з потопельників прикордонникам відділу «Яблунівка» Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. Цього ж дня нижче за течією виявили тіла ще двох чоловіків. За інформацією Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, загиблих виявили у Тисі між селами Сокирниця та Стеблівка Хустського району, а також в районі села Бедевля і міста Тячева.

«О 16:45 всі тіла вилучено та передано правоохоронним органам. Для вилучення залучалось водолазно-рятувальне відділення міста Хуст», – інформують у ДСНС.

Загиблими виявилися 28-річний прикарпатець і 20-річний житель Сумщини, особу іншого чоловіка встановлюють.