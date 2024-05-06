Тіло чоловіка виявили румунські прикордонники по той бік берега Тиси

На Закарпатті в річці Тиса румунські прикордонники виявили тіло чоловіка. Чоловік середнього віку не мав при собі документів, тож його особу встановлює поліція.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, на березі Тиси прикордонники Румунії зі свого боку кордону виявили тіло чоловіка та повідомили українських колег. Загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не було.

Додамо, що від початку повномасштабного російського вторгнення Тиса стала регулярним нелегальним способом ухилянтам потрапити за кордон. За інформацією Держприкордонслужби, це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.