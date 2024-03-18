Тіло загиблого українця знайшли в районі румунського села Малий Тячів

У неділю, 17 березня, румунські прикордонники дістали з річки Тиса тіло 33-річного мешканця Харкова. З початку повномасштабного вторгнення Росії це 22-й випадок загибелі ухилянтів під час перепливання річки на українсько-румунському кордоні.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 18 березня, тіло загиблого українця знайшли в районі румунського села Малий Тячів.

«Тіло виявили у неділю о 15:45. Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель міста Харків. Його діставали румунські рятувальники навпроти нашого міста Тячів», – сказала Леся Федорова.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 22-й випадок загибелі чоловіків під час спроби подолання річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією.