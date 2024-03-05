На кордоні з Румунією з Тиси витягнули загиблого 22-річного прикарпатця
Це 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією
На Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками дістали з води тіло 22-річного мешканця Івано-Франківської області. З початку повномасштабного вторгнення Росії це 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 5 березня, тіло людини без ознак життя виявили у річці прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону.
«До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківщини 2002 року народження», – інформують у ДПСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією на Закарпатті.