Тіло чоловіка виявили прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону

На Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками дістали з води тіло 22-річного мешканця Івано-Франківської області. З початку повномасштабного вторгнення Росії це 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 5 березня, тіло людини без ознак життя виявили у річці прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону.

«До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції. Тіло дістали з води. Загиблим виявився житель Івано-Франківщини 2002 року народження», – інформують у ДПСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це 21-й випадок загибелі чоловіків під час перепливання річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією на Закарпатті.