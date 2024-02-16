Чоловіків транспортували до лікарні

На Закарпатті прикордонники разом з водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина, які, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 16 лютого, вночі до них звернулися працівники Чопського прикордонного загону, які виявили на дереві посеред річки Латориця, між селами Соломоново та Тийглаш Ужгородського району, двох ухилянтів.

«Чоловіки здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берегу вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош врятували чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги», – інформують у ДСНС.

Як розповіли у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги у врятованих чоловіків були ознаки середнього ступеню переохолодження. Медики надали їм допомогу і транспортували до лікарні.