На кордоні з Румунією врятували двох чоловіків, які через річку пробиралися в Україну

Прикордонники Мукачівського загону Держприкордонслужби спільно зі своїми румунськими колегами врятували на Рахівщині двох закарпатців, які намагалися нелегально проникнути на територію України для святкування Нового року у сімейному колі. Про це повідомили у суботу, 30 грудня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Як розповіли у відомстві, чоловіки, які перебували у Чехії, спробували перетнути кордон з Румунії в Україну через річку Тиса.

«Не зважаючи на те, що обидва були одягнені у гідрокостюми, вже на перших хвилинах занурення, через переохолодження та потужну течію, чоловіки почали втрачати сили та були дезорієнтовані», – йдеться у повідомленні у Facebook.

Одного з чоловіків течією відкинуло на румунський берег, де його врятували румунські прикордонники. Іншому же ж вдалося до українського берега, де він через знесилення вже не зміг самостійно вибратись з води і потребував допомоги.

«Однією рукою порушник тримався за кущі дерев, у іншій тримав телефон, з якого намагався викликати когось на допомогу», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наряду відділення «Великий Бичків» витягнули замерзлого чоловіка з води та доправили у підрозділ, де надали змогу перевдягнутися у сухий одяг і зігрітися.

«Застерігаємо усіх, хто має бажання незаконно перетнути кордон, не наражати себе на небезпеку. На теперішній час течії гірських річок стрімкі, повноводні та, не зважаючи на відсутність морозів, холодні», – зазначили прикордонники і додали, що від початку війни Росії в Україну виявили по обидва береги Тиси тіла 19 чоловіків, які під час спроби перепливання річки втопилися.