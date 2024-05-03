Серед інших демонтують кіоск гарячої випічки на вул. Стрийській, 107

Виконком Львівської міськради у п’ятницю, 3 травня, ухвалив рішення про демонтаж п’ятьох МАФів – двох на вул. Миколайчука та ще трьох на вул. Стрийській, які були встановлені незаконно.

Як розповіли у львівській мерії, через порушення вимог законодавства при розміщенні тимчасових споруд виконавчий комітет вирішив демонтувати самовільно встановлені кіоски для здійснення підприємницької діяльності за такими адресами:

на вул. І. Миколайчука (Голосківське кладовище);

на вул. І. Миколайчука, 22;

на вул. Стрийській, 101-105;

на вул. Стрийській, 107;

на вул. Стрийській, 109.

Міські чиновники рекомендують підприємцям демонтувати споруди добровільно впродовж 20 календарних днів.

Якщо вони цього не зроблять, кіоски розберуть працівники комунального підприємства «Адміністративно технічне управління» спільно з представниками районних адміністрацій протягом 60 календарних днів.